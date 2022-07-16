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Haberler Manisa Son dakika: Manisa'daki orman yangını kontrol altında

Son dakika: Manisa'daki orman yangını kontrol altında

Son dakika haberi...Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık bir buçuk saat içinde kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

İHA

16.07.2022, 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022, 12:24

Son dakika: Manisa’daki orman yangını kontrol altında

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin çok kısa sürede havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Kocakağan Mevkiinde 09.20 sıralarında başlayan orman yangınına çok kısa sürede müdahale edildi. Havadan ve karadan ekiplerin süratli müdahalesi sonucu yangın yaklaşık bir buçuk saat içinde kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 12 arazöz müdahale ederken bölgede 1 helikopterin ve personelin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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