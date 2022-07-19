  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Hakimiyeti kaybetti şarampole düştü

Hakimiyeti kaybetti şarampole düştü

19.7.2022

Hakimiyeti kaybetti şarampole düştü
MANİSA'NIN Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Gölmarmara istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan A.Ç. (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole düştü. Kazada sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan T.Ç. (48), S.Ç. (44), E.Ç. (15) ve F.Ş. (71) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. ■ EMRE SAÇLI
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA