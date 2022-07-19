Hakimiyeti kaybetti şarampole düştü

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Gölmarmara istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan A.Ç. (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole düştü. Kazada sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan T.Ç. (48), S.Ç. (44), E.Ç. (15) ve F.Ş. (71) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. ■ EMRE SAÇLI

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