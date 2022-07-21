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Haberler Manisa 185 hektar alan küle dönmüştü! Manisa'daki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

185 hektar alan küle dönmüştü! Manisa'daki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde anız ateşinden çıktığı belirtilen yangın, 17 saatte tamamen söndürüldü. Rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan yangında 85 hektar orman ile 100 hektar tarım arazisi zarar gördü. Yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

AA

21.07.2022, 10:52

185 hektar alan küle dönmüştü! Manisa’daki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde 185 hektarlık alanının zarar gördüğü yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak makinesiyle çalışırken yangına sebebiyet verdikleri öne sürülen ve dün gözaltına alınan B.Ö. ile İ.Ç'nin jandarma karakolundaki işlemi tamamlandı. İki şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karayağcı Mahallesi'ndeki Çengel mevkisinde 19 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, dün sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Bölgede 100 hektarlık tarım, 85 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Manisa'daki yangında 2 gözaltı! Çok büyük bir alan küle dönmüştü Manisa'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayıldı

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