Manisa’da 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Manisa-Turgutlu kara yolundaki uygulama noktasında şüpheli otomobili durdurdu. Ekiplerce araçta yapılan aramada 105 gram metamfetamin ve bir hassas terazi bulundu. Otomobildeki A.F. ve E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
UYUŞTURUCUYA İZMİR'DE DE GEÇİT VERİLMEDİ
Bugün İzmir'in Bayraklı ilçesinde de bir eve düzenlenen operasyonda, poşetlere sarılı uyuşturucu maddeleri tuvalete atıp sifonu çeken 3 şüpheli, polisi kandıramadı. Gider borularını söken polis, toplam 167,2 gram esrar maddesi ele geçirdi.