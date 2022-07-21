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Manisa'da 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Ege ve çevresinde art arda yapılan uyuşturucu operasyonları devam ederek zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Bu kez de Manisa'da karayolu uygulamasında şüphe çeken araçta 105 gram metamfetamin yakalandı.