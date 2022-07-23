Manisa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Manisa'da domates tarlasında çalışan işçileri taşıyan G.G. (59) idaresindeki 45 AIE 821 plakalı minibüs, Manisa-Turgutlu yolu Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, minibüste bulunan 21 tarım işçisinden 19'u yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 19 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü G.G. ifade işlemi için karakola götürüldü.İzmir'de korkunç kaza: Çekiciye çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü...