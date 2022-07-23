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Haberler Manisa Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen kazada 21 tarım işçisinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA

23.07.2022, 11:06

Manisa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Manisa'da domates tarlasında çalışan işçileri taşıyan G.G. (59) idaresindeki 45 AIE 821 plakalı minibüs, Manisa-Turgutlu yolu Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 21 tarım işçisinden 19'u yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 19 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü G.G. ifade işlemi için karakola götürüldü.

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