Yunusemre’de davullu zurnalı zam kutlaması

Manisa'da Yunusemre Belediyesi, çalışanlarına yüzde 78 oranında rekor bir zam yaparak en düşük işçi maaşının 7 bin 924 lira olmasını sağladı. İşçiler, maaşları artıran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi bağrına bastı. İşçiler, belediye şantiyesinde Başkan Çerçi'yi davul zurnayla karşıladı, kurban kesti. "İşçi babası Mehmet Çerçi Başkanımız işçilerimizin her zaman yanında oldunuz. Teşekkür ederiz" pankartı açılırken, 'En büyük başkan bizim başkan' sloganları atıldı. Çerçi de, davul-zurna eşliğinde işçilerle birlikte oynadı.

EN YÜKSEK ZAM ORANI OLDU

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, yüzde 78'lik zammın Manisa'daki en yüksek zam oranı olduğunu belirterek, Başkan Çerçi'ye teşekkür etti. Başkan Mehmet Çerçi ise, "Hep beraber büyük bir gayretle çalıştık, projeler geliştirdik, kaynaklar oluşturduk ve bugünlere geldik. Dünyayı etkileyen ekonomik kriz sürecinde yılmadık, yıkılmadık ayakta kaldık. Toplamda 1400-1500'e ulaşan bir kadromuz var. Davamıza, şehrimize, insanımıza inanmanız lazım. Bu şehri layık olduğu noktaya taşımak için projeler geliştirdik, yatırımlar yaptık. Önümüzde 20 aylık bir süremiz var. Projelerimiz olacak, yatırımlar olacak. İmkanlarımız dahilinde işçilerimize en verebileceğimiz maksimum ücreti var. Yüzde 78'lik zam verdik. Helali hoş olsun, hayırlı olsun. Benim işçi kardeşim bunu hak ediyor" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK