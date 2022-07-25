Manisa’daki orman yangını dehşetini gözyaşları ile anlattılar: İki-üç dakika farkla kurtulduk

"MAHŞERİ BURADA YAŞADIK"

Akhisar'da yaşayan ancak hafta sonları ve aile bireylerini ziyaret için köye geldiklerini ve dün de annelerini ziyaret ettikleri sırada yangınla karşılaştıklarını aktaran Aynur Akdağ, "Çok korktuk. Burada dehşeti gördük. Seğirdim tarafından Akhisar'a ulaştık. Annemlerdeydik. Bir baktık dumanı gördük yarım saat sürmedi yangının buraya gelmesi. İnsanlar mahşeri burada yaşadı" dedi.