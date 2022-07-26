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Haberler Manisa Akhisar’da 7 ev ile 1 okul zarar gördü

Akhisar’da 7 ev ile 1 okul zarar gördü

26.7.2022

Akhisar’da 7 ev ile 1 okul zarar gördü
MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde otluk alanda çıkıp, tarım arazileri ile ormana sıçrayan yangın, 13,5 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, metruk Çaltıkçukur Mahallesi'ndeki 7 ev ile bir okul yangında zarar gördü. Çaltılıçukur Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evi yanan Günay Akın, "Yanan çam ormanından alevler evime sıçradı. Kardeşimle birlikte besleğimiz küçükbaş hayvanlarımızı kurtardık ancak evimiz yandı. Hayvanlarımızı aldık, başka bir çaremiz yoktu. Evimle birlikte bütün ev eşyalarım yandı" diye konuştu. ■ NERMİN UÇTU
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