23 yıl sonra dik durdu

Yıllarca bir bacağı kısa olduğu için yamuk durduğunu zanneden genç kızın skolyozu ameliyatla düzeltildi. Akhisar'da yaşayan 23 yaşındaki Eda Ar, doğuştan omurga eğriliği de denilen skolyoz hastasıydı. Genç kıza, küçüklüğünden bu yana bazı hekimler bel fıtığı teşhisi koyarken bir hekim de sağ bacağı kısa olduğu için yamuk durduğunu söyledi. Skolyoz teşhisi konduktan sonra Ar'ın omurgası ameliyatla düzeltildi. Doğduktan sonra ilk defa dik durabildiğini söyleyen Ar'ın doktoru Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Çobanoğolu, "Her skolyoz ameliyat olmayı gerektirmez" dedi.

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