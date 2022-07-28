Istinaf: Kanser ilacının parasını SGK ödeyecek

Manisa'da akciğer kanseri hastası Y.A.'nın (75), geçen yıl aralık ayında o dönemin kuruyla 100 miligramı 13 bin 460 TL olan pembrolizumab etkin maddeli ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılamayınca Manisa 3'üncü İş Mahkemesi'nden tedbir kararı aldırdı. Karar istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Hukuk Dairesi, kararı onadı. Kararın gerekçesinde Y.A.'nın yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunmasını gerekçe gösterildi.

Y.A'nın avukatlarından Mustafa Cem Esen, "Bu karar ile hastaların uzun süreli kanser tedavisi boyunca sadece ilaç bedeli olarak yüz binlerce lira ödemesinin önüne geçiliyor" dedi.