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Haberler Manisa Başkan Erdoğan Manisa'da Hakan Hilmi Füzun'un cenaze törenine katıldı

Başkan Erdoğan Manisa'da Hakan Hilmi Füzun'un cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün için Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

29.07.2022, 14:28

Başkan Erdoğan Manisa’da Hakan Hilmi Füzun’un cenaze törenine katıldı

Başkan Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün için Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkan Erdoğan Cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulundu:

"Değerli kardeşlerim şu anda musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Tabi Hakan kardeşimizle uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Güçlenerek bugünlere geldik, şimdi de buradan ayrı bir duamız var. "

HAKAN FÜZÜN KİMDİR?
Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hakan Hilmi Füzün 56 yaşındaydı. 3 çocuk babasıydı.

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