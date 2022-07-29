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Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 222.5 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.