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Haberler Manisa Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 222.5 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

İHA

29.07.2022, 16:48

Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri C.K. isimli şahsın İzmir'den Alaşehir'e uyuşturucu madde getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından Çakırcaali Mahallesi'ndeki bağ evine düzenlenen operasyonda 222,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken evde bulunan K.Y. (37), M.A. (33), C.G. (30) ve T.K. (29) gözaltına alındı.

Üzüm bağları arasından kaçan C.K.'nin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatılırken gözaltına alınan 4 kişi karakola götürüldü.

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