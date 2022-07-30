Ergün işçilerle rekor zammı kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile iştirak şirketlerinde çalışan binlerce personeli ilgilendiren maaş zammı, yapılan ek protokol töreni ile resmiyete kavuştu. Başkan Ergün'ü davul-zurna eşliğinde ve sloganlarla karşılayan işçiler, alkışlarla teşekkürlerini sundu. Çalışanların sosyal ve özlük hakları konusunda her zaman hakkaniyetli olduklarını belirten Başkan Ergün, protokol imzalamasının ardından işçilerle birlikte karşılıklı oynadı. İşçilere yüzde 117'ye varan oranlarda zam yaptıklarını belirten Başkan Ergün, "Tüm olumsuzluklara rağmen hemşerilerimize hizmetleri bir an bile aksatmadık. Bunda sizlerin katkıları inkar edilemez" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Ergün, Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Cem Özleyen ve Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Gökay Sezgin ile ek protokolü imzaladı.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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