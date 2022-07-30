Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki iki çocuk annesi Filiz Sert 'süper anne' unvanını sonuna kadar hak etti. Ailesinin maddi durumu nedeniyle liseye gidemeyen Sert, 2 yıl önce bir arkadaşından duyduğu açık liseye kaydoldu.





KENDİ KENDİNE ÇALIŞTI

Liseyi 1.5 yılda bitiren genç annenin ikinci hedefi KPSS'ye girip memur olmaktı. Ancak kendini denemek için üniversite sınavına girmeye karar verdi. 3.5 ayda hiç destek almadan hazırlanan Sert, eşit ağırlık alanında Türkiye 1671'incisi oldu.

SAVCI OLMAK İSTİYOR

Çocukluğundan beri hep savcı olmayı hayal ettiğini söyleyen 'süper anne', ilk tercihinin puanının tuttuğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olacağını söyledi. Sert, "Okumanın yaşı yok. İsteyince her şey yapılabilir" diye konuştu.

ADEM ÇAKIR