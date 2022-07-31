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Haberler Manisa Manisa'da kömür ocağında çamur havuzu çöktü! Göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarında son durum ne?

Manisa'da kömür ocağında çamur havuzu çöktü! Göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarında son durum ne?

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan bir kömür ocağında dün çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu bir işçi iş makinesiyle birlikte şlam (bulamaç) altında kaldı. Ekiplerin 54 yaşındaki İbrahim Demir'i arama çalışmaları sürüyor.

AA

31.07.2022, 09:13

Manisa’da kömür ocağında çamur havuzu çöktü! Göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarında son durum ne?

Dereköy mevkisinde, özel firma tarafından işletilen açık maden ocağında, sabah saatlerinde iş makinesiyle hafriyat çalışması yapan İbrahim Coşkun (47) ile İbrahim Demir (54) maden ocağındaki çamur havuzunun bendinin göçmesi sonucu iş makinesiyle birlikte şlam (bulamaç) altında kaldı.

İşçilerden İbrahim Coşkun, göçüğün altında sürüklenen kamyonun üzerine çıkmayı başardı. İtfaiye ekiplerince kamyonun üzerinden alınan Coşkun, ambulansta yapılan muayenesinde sağlık sorunu bulunmadığı tespit edildi.

Çamurda kaybolan iş makinesi operatörü İbrahim Demir'e ulaşılması için de AFAD koordinesinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin ağır iş makineleriyle arama çalışması sürüyor.

Havanın kararmasıyla aydınlatılan bölgede ekipler bir yandan iş makineleriyle alana dolan çamuru tahliye etmek için kanal açıyor, diğer yandan da çamurun içindeki iş makinesi kabini vinç yardımıyla çıkarılmaya çalışılıyor.

Manisa Soma'da kömür ocağında göçük! Arama kurtarma çalışması başlatıldı

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