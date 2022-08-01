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Haberler Manisa Tonlarca çamurun altında can verdi

Tonlarca çamurun altında can verdi

1.8.2022

Tonlarca çamurun altında can verdi

Manisa Soma'da özel bir şirkete ait kömür ocağının atık havuzunun çökmesi sonucu tonlarca çamurun altında kalan kepçe operatörü İbrahim Demir feci şekildi can verdi. 63 yaşındaki Talihsiz adam tonlarca çamurun bulunduğu havuzda vinç ile saatlerce arandı.

Kırsal Dereköy mahallesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında önceki sabah 06.00'da meydana gelen çökmede kepçe operatörü İbrahim Demir, havuzdan akan tonlarca çamurun altında kaldı. Kamyon şoförü İbrahim Coşkun (47) çökmeyi son anda fark edip kamyonun üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



ÇAMUR TAHLİYE EDİLDİ
Kamyon şoförü Coşkun kurtarılırken, evli ve 2 çocuk babası Demir için arama-kurtarma çalışmaları başladı.

Havuzun akış yönüne bent yaparak havuzu ikiye bölen ekipler, daha sonra açılan kanaldan çamuru tahliye etti. Şlam havuzunda vince bağlı kurtarma sepetiyle kepçeye ulaşan ekipler, halata bağladıkları aracı dozerler ile çektiler. Dün gün boyunca ve havanın kararmasının ardından çalışmalar sürdü. Ekipler dozerler ile kepçeyi çekmeye çalışırken, havuzdaki çamuru da tahliye ettiler.

■ SERKAN ÖZCAN

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