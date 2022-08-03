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Haberler Manisa Fişek fişek uyuşturucu satıyordu!

Fişek fişek uyuşturucu satıyordu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıstan elde edilen bilgiler sonucu uyuşturucu maddeyi temin ettiği tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.08.2022, 17:35

Fişek fişek uyuşturucu satıyordu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesi genelinde 'Uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İstasyonaltı Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde Turgutlu NSM Grup Amirliği ekibince İ.Ö. (38) isimli şüpheli şahıs üzerinde 2 fişek halinde 1.70 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalandı.

Yapılan takip sonucu şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği tespit edilen H.K. (22) ve S.T. (20) üzerinde toplamda 13 adet fişek halinde 9.61 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1090 TL uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen parayla birlikte ele geçirildi. İki şüpheli şahsa TCK-188'den işlem yapılarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün adli mercilere sevk edilen şüphelilerden H.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S.T. isimli şüpheli şahıs ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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