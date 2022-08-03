Öğrenciler kendi tasarımları olan MostemEC’yi sundu

TÜRKİYE'DE Diğer organize sanayi bölgelerine de örnek olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM), okulun kapılarını basın mensuplarına açtı. Teknofest'te görsel tasarım ödülü alan elektrikli araç MostemEC'in hem yapım süreci hem de özelikleriyle ilgili bilgi veren Elektrik Öğretmeni Ali Osman Alak, aracın tamamen okuldaki öğrenciler ve öğretmenler tarafından tasarlanıp hayata geçirildiğini söyledi.

200 KM YOL YAPABİLİYOR

ALAK, "Aracımız 100 kilometrede 3,5 kilovat enerji harcıyor. Bu da yaklaşık 100 kilometrede 6 liralık bir yakıt sarfiyatı demek oluyor. Aracımız ağırlığı 420 kilo civarında. Aracın boştaki hızı 70 civarına çıkıyor. Menzili de ürettiğimiz batarya ile yaklaşık 200 kilometre, bataryayı büyütürsek menzilimizi de daha fazla büyütebiliriz. Bataryası da 4 saatte şarj oluyor. Ama şu haliyle bu araçla 200 kilometre yol yapabiliriz" diye konuştu. ■ CÜNEYT HASÇELİK/NERMİN UÇTU