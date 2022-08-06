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Haberler Manisa Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı

Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı

Manisa'ya acı haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetli tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Reşat Ergin'in haberi ailesine ulaştı. 2013 yılında yaptığı "Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım" paylaşımın gerçek olmasıyla, baba ocağı Akhisar'a Türk bayrağı asılırken acılı annenin feryatları tüm ilçede yankılandı.

İHA

06.08.2022, 09:55 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022, 10:14

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Reşat Ergin'nin acı haberi ailesine verildi.

Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı

Şehit Ergin'in 2013 yılında "Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım" şeklindeki paylaşımı gerçeğe dönüşürken acılı anne Gülşah Ergin'in feryatları yürekleri dağladı.

Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu sırasında uzman çavuş Reşat Ergin şehit düştü.

Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı

Şehit haberinin ulaştığı memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde Ergin'in babaocağına Türk Bayrağı asıldı.

Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı

Kaymakam Kaan Peker'den acı haberi alan alan şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı

Şehit Ergin'in 2013 yılında sosyal medyada yazdığı "Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım" şeklindeki sözü dikkat çekerken şehit annesi Gülşah Ergin'in feryatları yürekleri dağladı.

Manisa yasa boğuldu: Şehit ateşi yürekleri dağladı

Şehit uzman çavuş Reşat Ergin'in yarın düzenlenecek tören sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.

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