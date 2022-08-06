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Haberler Manisa Spil Dağı'ndaki yangın büyümeden söndürüldü

Spil Dağı'ndaki yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika... Manisa ve İzmir sınırları içinde bulunan Spil Dağı'nda yangın meydana geldi. 12 arazöz, 4 su tankeri ve 1 helikopter alevlere müdahale için sevk edildi. Yapılan çalışmayla yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İHA

06.08.2022, 16:05

Spil Dağı’ndaki yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika... Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Manisa ile İzmir sınırları içerisinde yer alan Spil Dağı'nda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğüne ait 12 arazöz, 4 su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Ekiplerin hızlı ve yoğun mücadelesi sonrası alevlerin etrafı kısa sürede çevrilerek, yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı.

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