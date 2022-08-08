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Haberler Manisa İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

Manisa'ya bağlu Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara karayolu üzerinde yarım saat arayla meydana gelen iki kazada, 1'i bebek 11 kişi yaralandı. 10.30 sularında meydana gelen ilk kazada Sertaç Topçuoğlu (48) idaresindeki tır, Yunus Koç'un (50) kullandığı otomobile arkadan çarpınca 3 kişi yaralandı. Yarım saat sonra ikinci bir kazanın gerçekleşmesiyle 8 kişi daha yaralandı. Kazazedeler hastaneye kaldırılırken, polis her iki kazaya yönelik soruşturma başlattı.

DHA

08.08.2022, 16:31

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki alt geçitte meydana gelen 2 ayrıda kazada, 1'i bebek, 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi.

İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

Ankara'dan İzmir'e giden Sertaç Topçuoğlu'nun (48) kullandığı 16 MEL 45 plakalı TIR, Yunus Kemal Koç (50) idaresindeki 07 YGZ 70 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak, takla attı.

İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

Sürücü Koç ile yanındaki Pelin Koç (47) ve Damla Koç yaralandı.

İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

İKİNCİ KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI
30 dakika sonra aynı bölgede ikinci bir kaza daha yaşandı. Ankara'dan İzmir yönüne giden Ufuk Aydoğan (35) yönetimindeki 20 AGM 471 plakalı TIR'ın şoförü yavaşladı.

İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

Bu sırada arkadan gelen Emrullah Avcı'nın (33) kullandığı 35 AYT 988 plakalı otomobil duramayıp, TIR'a çarptı.

İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

Bu kazada da otomobil sürücüsü ile yanındaki 7 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

Yaralanan Elife Avcı (59) Fatma Sultan Avcı (14), Ahmet Avcı (63) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Emrullah Avcı, Sevcan Avcı (33), Elif Sare Avcı (5), Ebrar Sare (1,5 aylık), Esma Sultan Avcı (2) ise bir özel hastaneye kaldırıldı.

İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İzmir-Ankara karayolu birbirine girdi! 2 ayrı kazada 11 yaralı!

Polis, her iki kazayla ilgili başlattığı soruşturma başlattı.

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