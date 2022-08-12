  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Motosiklet, ekmek yapan kadının üzerine devrildi

Motosiklet, ekmek yapan kadının üzerine devrildi

12.8.2022

Motosiklet, ekmek yapan kadının üzerine devrildi
MANİSA'DA kontrolden çıkan sepetli motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesinde ekmek yapan kadının üstüne devrildi. Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Sarma Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Ç.'nin (47) kullandığı sepetli motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesinde ekmek yapan Z.K.'nin (45) üstüne devrildi. Kazada, Z.K. ve motosiklet sürücüsü İ.Ç. yaralandı. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. ■ SERKAN ÖZCAN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA