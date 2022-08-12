Motosiklet, ekmek yapan kadının üzerine devrildi

MANİSA'DA kontrolden çıkan sepetli motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesinde ekmek yapan kadının üstüne devrildi. Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Sarma Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Ç.'nin (47) kullandığı sepetli motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesinde ekmek yapan Z.K.'nin (45) üstüne devrildi. Kazada, Z.K. ve motosiklet sürücüsü İ.Ç. yaralandı. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. ■ SERKAN ÖZCAN

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