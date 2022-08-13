AK Partili Akkal’dan muhalefete eleştiri: 6+1’li masada kavgalar daha başlamadı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Şehzadeler ilçesinde partililerle, esnafla ve vatandaşlarla buluştu. Muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile de istişarelerde bulunan Akkal, 2023 seçimlerinden yeni bir zaferle çıkmak ve her gönülde bir iz bırakmak için çalışmaların süreceğini söyledi. Muhalefetin 6+1 masasını eleştiren Akkal, "Muhalefetin 6+1'li masasının akıbeti belli. CHP'nin proje ekibi Bay Kemal'in adaylığını masanın yandaşlarına zorla ve algılarla kabul ettirmeye çalışıyor. CHP dışında kimse onaylamıyor. Asıl kavgaları daha başlamadı. O masadakilerin hepsinin ayrı planları var. Kimi PKK'yı öne çıkartma derdinde, kimi FETÖ'yü aklama peşinde. Bazıları Avrupalı abilerinin ağzının içine bakıyor. Bazıları da kendi değerlerine ters düşünceleri hazmetmeye çalışıyor. Tek bir konuda anlaştıkları nokta yok" diye konuştu.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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