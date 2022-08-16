Husumetliler sokakta silahlı kavgaya tutuştu

ŞEHZADELER ilçesi Nurlupınar Mahallesi'nde boş alanda, aralarında daha önce husumet olan E.B (30) ile Ö.Ç (32) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ö.Ç, E.B'ye tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.B'yi ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. E.B'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Ekipler, olay sonrası kaçan şüpheli Ö.Ç'yi yakalama çalışması başlattı.

■ SERKAN ÖZCAN