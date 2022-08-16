  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da köpek timi eşliğinde uyuşturucu operasyonu

Manisa'da köpek timi eşliğinde uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köpek timi eşliğinde düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İHA

16.08.2022, 16:25

Manisa’da köpek timi eşliğinde uyuşturucu operasyonu

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda Çapaklı Mahallesi'nde ikamet eden A.Ö.'nün (29) ormanlık alana Hint keneviri ektiğini tespit etti. Narkotik Köpek Timi unsurlarının katılımı ile ormanlık alana operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada ormanlık alanda boyları 1 metre ile 1.5 metre arasında değişen 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli A.Ö. hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve yasal dışı kenevir ekimi' suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA