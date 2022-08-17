Türkiye'de en çok traktörün bulunduğu il olan Manisa'da artan traktör kazalarını önlemek amacıyla Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında "Kabin Takın Hayatta Kalın" Projesi tanıtım toplantısı gerçekleşti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "100 tane traktör kazasından 70'i ölümle sonuçlanıyorsa bu ciddi bir orandır" dedi. Traktör kazalarında yaşanan ölüm oranını en aza indirmek için test edilmiş, denenmiş kurallara uyulması gerektiğini dile getiren Vali Karadeniz, "Kabin kullanımı bunların başında geliyor" dedi. Projede yer alan 24 yaşındaki Gülsüm Özbek de, "2017'de traktör kazasında sağ ayağımı kaybettim. Traktörde küçük önlemler alarak güvenli hale getirebiliriz" dedi.



■ CÜNEYT HASÇELİK / NERMİN UÇTU

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