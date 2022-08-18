3 metrelik kuyudan 5 saatte kurtarıldı

MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen 2 yaşındaki Aybars Çakır, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Aybars Çakır, zeytinlik arazide oynadığı sırada 45 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Kuyunun yanına kuyu kazarak çocuğa ulaşan ekipler, sedyeye aldıkları çocuğu halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Kolunda ve alnında hafif sıyrıklar oluşan Aybars, tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba Orhan ve anne Nazlı Çakır, "Allah hiç kimseyi evlat acısı ile sınamasın. Çocuğumun kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

■ SERKAN ÖZCAN