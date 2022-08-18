Akın’dan çalışanlara çok ağır hakaretler

MANİSA Turgutlu Belediyesi'nde bazı işçilerin fazla mesai ücretlerinin tam olarak ödenmediği yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na şikayette bulunması belediyeyi karıştırdı. Bakanlık müfettişlerinin, yaptıkları incelemede işçilerin şikayetlerini haklı bulduğu belirtildi. Bunun üzerine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, adeta küplere bindi.

Şikayetçi olan Mehmet Aygen ve Salih Özkara isimli işçileri çeşitli gerekçelerle işten çıkardığı iddia edilen Akın, geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği temizlik işçilerine yaptığı konuşmada, "İçinizden 3-4 tane şerefsiz adi çıkmış. Bu paraların hepsini ödeyeceğim. Ama hiçbiriniz hak etmediniz bunu bilin. İşi, maaşı beğenmeyen çeksin gitsin" ifadelerini kullandı. Yeni Asır'a konuşan ve haklarını aradıklarını söyleyen işçilerden Salih Özkara ise, "şerefsiz" kelimesi için de Akın'a hakaret davası açacaklarını kaydetti.

■ ERHAN GÜLENÇ