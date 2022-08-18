Bu göldeki çiçeklere dokunan yanar! 109 bin lira cezası var

Elif Tirfilli'nin eşi Sedat Tirfilli ise "Devletimizin ve belediyemizin yeni yeni gelişmekte olan Nilüfer Gölü'yle alakalı çalışmalarını zaman zaman gelip burada takip ediyoruz. Burada oluşan bu doğal güzelliği misafirlerimize de gösteriyoruz. Nilüfer çiçeğinin ender çıktığı göllerden bir tanesi. Çanakkale ve Biga halkı tarafından mutlaka görülmesi gereken bir yer. Doğayla iç içe. Nilüfer Gölü daha da gelişecek ve güzelleşecek. Buraya sahip çıkıp, çevreyi kirletmemiz lazım" diye konuştu.