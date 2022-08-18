Motosikletle kaza yapan imam yaşamını yitirdi

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, Dombaylı Mahallesi istikametinden, Taytan Mahallesi istikametine giden A.G. (49) yönetimindeki motosiklet ile Ramazan Dalkılıç'ın (59) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü ile Dalkılıç'ın torunu Alparslan Dalkılıç (8) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücülerden Ramazan Dalkılıç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Ramazan Dalkılıç'ın Taytan Zümrüt Cami İmamı olduğu ve yaklaşık 15 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

■ EMRE SAÇLI