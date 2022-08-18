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Haberler Manisa Motosikletle kaza yapan imam yaşamını yitirdi

Motosikletle kaza yapan imam yaşamını yitirdi

18.8.2022

Motosikletle kaza yapan imam yaşamını yitirdi

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde, Dombaylı Mahallesi istikametinden, Taytan Mahallesi istikametine giden A.G. (49) yönetimindeki motosiklet ile Ramazan Dalkılıç'ın (59) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü ile Dalkılıç'ın torunu Alparslan Dalkılıç (8) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücülerden Ramazan Dalkılıç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Ramazan Dalkılıç'ın Taytan Zümrüt Cami İmamı olduğu ve yaklaşık 15 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

■ EMRE SAÇLI

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