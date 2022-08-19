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Haberler Manisa Sudan tasarruf için 7 yıl önce dikilmişti! Bugün 4 bin ağaca ulaştı: Hasat başladı

Sudan tasarruf için 7 yıl önce dikilmişti! Bugün 4 bin ağaca ulaştı: Hasat başladı

Manisa'da sudan tasarruf için 7 sene önce dikimine başlanan bademlerin hasadına başlandı. Şimdiye kadar 4 bin ağaca ulaşan bademler imece usulü toplanıyor.

İHA

19.08.2022, 11:20 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022, 11:21

Sudan tasarruf için 7 yıl önce dikilmişti! Bugün 4 bin ağaca ulaştı: Hasat başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Dadağlı Mahallesinde 7 yıl önce dikimi yapılan Nompoel ve Fergie türü bademlerin hasadı imece usulü ile başlandı. 7 yıl önce 7-8 kişi tarafından sudan tasarruf için dikilen bademlerin iyi bir gelir kapısı olması üzerine mahalledeki badem ağacı sayısı 7 yıl içinde 4 bine yükseldi.

Sarıgöl Dadağlı Mahallesi Muhtarı İlyas Tosun yaptığı açıklamada, "Mahallemizde üzüm ve tütün ağırlıklı bir üretim var. Yedi yıl önce yedi sekiz çiftçimiz araştırılarak suyu az isteyen ekonomik değeri yüksek olan ve olan elle kırılabilecek tür badem dikti. Şuan bir ağaçtan 3 ila 4 kilogram badem toplanıyor. Köyümüzde 4 bin badem ağacı var. İmece ile topluyoruz. Şimdi bademlerin dış kabuklarını çıkarıyorlar. Piyasa değeri yüksek olan bademlerin bu yıl bereket yılı." dedi.

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