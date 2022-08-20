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Haberler Manisa 11 bin lira için acımasızca öldürdü

11 bin lira için acımasızca öldürdü

23 gündür kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Coşkun’un, 11 bin lira alacağını talep ettiği Mustafa Tamkan tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

20.8.2022

11 bin lira için acımasızca öldürdü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 23 gün önce kaybolan Edip Coşkun'un cansız bedeni azmaktaki kanal içinde bulundu. Coşkun'un 11 bin lira alacağını talep ettiği Mustafa Tamkan (26) tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı.


Mustafa Tamkan

SIRTINDAN VURDU
Evli ve 2 çocuk babası Edip Coşkun'dan haber alamayan ailesi güvenlik güçlerine başvurdu. 24 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan yaşlı adam için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. Kuyucak'taki bir kanalda Coşkun'un motosikleti ve ayakkabısının bulunmasının ardından jandarma ekipleri, talihsiz adamın cansız bedenini kanal içinde buldu. İncelemede Coşkun'un sırtında av tüfeği yaralarının olduğu tespit edildi. Nurşen Coşkun Kaşan'ın, babasının Mustafa Tamkan'den 11 bin lira alacağı olduğu ve babasının Tamkan'ın kendisine olan borcunu ödemediğini iddia ettiğini söylemesi üzerine jandarma ekipleri Mustafa Tamkan'ı olayın şüphelisi olarak aramaya başladı. Coşkun'un cep telefonu sinyallerinin Karapınar Mahallesi'nde kesildiğini tespit etti.


Edip Coşkun

SORGUDA İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan Mustafa Tamkan ise sorgulamada suçunu itiraf etti. Cesedi toprağa yarı gömülü vaziyette bulunan Coşkun'u 11 bin TL para için öldürdüğünü belirten Tamkan'ın sorgusunda, "Bana parayı borç olarak vermemişti. Parayı isteyince vermedim. Ağza alınmayacak küfürler etti. Ateş ettikten sonra bataklığa çekip bıraktım" dediği öğrenildi. Nurşen Coşkun Kaşan ise, "Babam Edip Coşkun, canice hislerle gM.T. tarafından katledilmiştir. Bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Rahat uyu babam seni buldum" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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