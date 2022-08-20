11 bin lira için acımasızca öldürdü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 23 gün önce kaybolan Edip Coşkun'un cansız bedeni azmaktaki kanal içinde bulundu. Coşkun'un 11 bin lira alacağını talep ettiği Mustafa Tamkan (26) tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı.



Mustafa Tamkan



SIRTINDAN VURDU

Evli ve 2 çocuk babası Edip Coşkun'dan haber alamayan ailesi güvenlik güçlerine başvurdu. 24 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan yaşlı adam için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi. Kuyucak'taki bir kanalda Coşkun'un motosikleti ve ayakkabısının bulunmasının ardından jandarma ekipleri, talihsiz adamın cansız bedenini kanal içinde buldu. İncelemede Coşkun'un sırtında av tüfeği yaralarının olduğu tespit edildi. Nurşen Coşkun Kaşan'ın, babasının Mustafa Tamkan'den 11 bin lira alacağı olduğu ve babasının Tamkan'ın kendisine olan borcunu ödemediğini iddia ettiğini söylemesi üzerine jandarma ekipleri Mustafa Tamkan'ı olayın şüphelisi olarak aramaya başladı. Coşkun'un cep telefonu sinyallerinin Karapınar Mahallesi'nde kesildiğini tespit etti.