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Haberler Manisa Babasından gizli bindigi traktör sonu oldu

Babasından gizli bindigi traktör sonu oldu

20.8.2022

Babasından gizli bindigi traktör sonu oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, babasından gizli olarak kullandığı traktörle dereye yuvarlanan 11 yaşındaki Güngör Akça, yaşamını yitirdi. Olay, önceki gün 19.00 sıralarında Turgutlu'nun Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Güngör Akça, traktörlerini babası Halil Akça'dan izinsiz çalıştırarak hareket etti. Akça, traktörün kontrolünü kaybederek dere yatağına yuvarlandı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler Akça'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Akça'nın cenazesi jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

■ SERKAN ÖZCAN

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