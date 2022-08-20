Erdoğan Manisa’da üzüm alım fiyatını duyuracak

Başkan Erdoğan, bugün Manisa'ya geliyor. Programda üzüm alım fiyatlarının açıklanması ve devlet yatırımlarının yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan 2 milyar 675 milyon liralık yatırımların da törenle toplu açılışları gerçekleştirilecek. Üzümün başkenti Manisa'da üreticiler Erdoğan'ın açıklayacağı üzüm alım fiyatını dört gözle bekliyor. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Bu miting artık bir üzüm mitingi oldu. Cumhurbaşkanımızdan çiftçimizi mağdur etmeyecek bir fiyat bekliyoruz" dedi. Organik üzüm üreticisi Hilmi Cihan Yeltepe de, "Beklentimiz enflasyon farkı kadar iyi bir fiyat" diye konuştu.



■ CÜNEYT HASÇELİK

DİĞER