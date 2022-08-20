Kardeş kardeşe bunu da yaptı! Benzin dökerek cayır cayır yaktı

Aracında yanma olmasından dolayı şikayetçi olduğunu belirten araç sahibi S.B.(33), aralarında husumet olduğunu belirttiği kardeşi E.C. ve eşi Z.C.'den şikayetçi olmuştu. E.C. ve eşi Z.C. isimli şüphelilerin yanı sıra olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen T.Ö.(38) isimli şüpheli de, emniyet güçlerince yakalanıp, el sıvaplarının ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Savcılığı, kardeşinin aracını yakan şüpheli E.C. için gözaltı kararı verdi. Turgutlu emniyet ekiplerince ikamet ettiği evinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli E.C., Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlana işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüpheli E.C., tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tutuklanan E.C.'nin eşi Z.C. ve olayla ilgili olduğu tespit edilen T.Ö. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.