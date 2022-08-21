Manisalı üzüm üreticilerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Fiyat bizi mutlu etti

Erdoğan'ın açıkladığı 27 TL olarak açıkladığı kuru üzüm alım fiyatı, üreticiyi sevindirirken, Saruhanlı İlçe Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bu fiyat bir nebze de olsa bizi mutlu etti. Bu fiyat açıklanmamış olsaydı, tüccarla büyük bir mücadeleye girmiş olacaktık. Cumhurbaşkanı'mıza buradan teşekkür ediyorum. Fiyatların ilerideki günlerde daha da yükseleceğine inanıyorum" dedi.