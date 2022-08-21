Yağ dökülen yoldaki 3 kazada 6 kişi yaralı

MANİSA Yunusemre'de yola dökülen yağ nedeniyle aynı noktada meydana gelen üç kazada 6 kişi yaralandı. Yuntdağı'ndaki Muradiye-Büyüksümbüller mahallesinde önceki gün 16.30'da yağın kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini yitiren Ömer Bars'ın (41) aracı uçuruma düştü. Araçta 4 kişi yaralandı. Ardından Emin Dağdeviren (59) aynı yerde fren yapınca aracıyla şarampole yuvarlanarak hastaneye kaldırıldı. Diğer kazada ise bir motosikletli yolda kayarak savruldu ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

■ SERKAN ÖZCAN