Ana-oğul, 10 yıl önceki acı kaderi yaşadı

Manisa'nın Kula ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisikletten savrulan anne ve oğlu feci şekilde can verdi.

Kazanın altından ise ayrı bir dram çıktı. Yaşamını yitiren kadının eşinin de yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.





OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Anne ve oğlunun canına mal olan korkunç kaza önceki gün saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez mahallesi kavşağında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Muhammet Ali T. (22) idaresindeki 64 FS 823 plakalı otomobil ile kavşaktan Körez mahallesine girmek isteyen Fikriye Özkara (36) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Fikriye Özkara (36) ve oğlu Halil Can Özkara (14) çarpışma noktasından yaklaşık 20 metre ileriye savruldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fikriye Özkara (36) ve oğlu Halil Can Özkara'nın (14) yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne oğulun cansız bedenleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan 64 FS 823 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Ali T. (22) ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.



EŞİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Feci kazada yaşamını yitiren anne Fikriye Özkara'nın, eşi Özcan Özkara'yı da bundan 10 yıl önce Manisa'nın Kula ilçesi Sandal mahallesinde 2012 yılında meydana gelen trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı. Acı haberi alarak olay yerine gelen anne ve oğlunun yakınları da sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BATUHAN ULU