Üzümün merkezi Manisa Sarıgöl Ovası beyaza büründü!

Sarıgöl Ovasında 113 bin dekarlık alanda yapılan Çekirdeksiz Sultaniye üzüm üretimine karşın bu yıl dolu ve soğuktan üzüm bağlarının büyük bölümü zarar görmesi nedeniyle sadece 80 bin dekarlık alanın örtü altına alındığı belirtildi.