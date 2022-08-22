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Haberler Manisa Üzümün merkezi Manisa Sarıgöl Ovası beyaza büründü!

Üzümün merkezi Manisa Sarıgöl Ovası beyaza büründü!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bulunan ve dünya çapında ünlü olan çekirdeksiz Sultaniye üzümünün bağları doğa olaylarına karşı korumaya alındı. Üreticiler bu yöntemle üzümlerin aralık ayı sonuna kadar dalında korunduğunu belirtti.

İHA

22.08.2022, 14:33

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları doğa olaylarına karşı koruma altına alındı. Aralık ayının sonuna kadar dalından taze üzüm hasadına olanak tanıyan beyaz örtüler Sarıgöl Ovasını da beyaza bürüdü.

Üzümün merkezi Manisa Sarıgöl Ovası beyaza büründü!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağları temmuz ayında başlayan ve ağustos ayı itibariyle tamamlanan çalışma ile doğa olaylarına karşı koruma amaçlı olarak örtü altına alındı.

Üzümün merkezi Manisa Sarıgöl Ovası beyaza büründü!

Sarıgöl Ovasında 113 bin dekarlık alanda yapılan Çekirdeksiz Sultaniye üzüm üretimine karşın bu yıl dolu ve soğuktan üzüm bağlarının büyük bölümü zarar görmesi nedeniyle sadece 80 bin dekarlık alanın örtü altına alındığı belirtildi.

Üzümün merkezi Manisa Sarıgöl Ovası beyaza büründü!

Sarıgöllü üzüm üreticileri yıllardır üzüm bağlarını doluya, iri yağmurları, tozlara, aşırı sıcaklara ve çiğ olaylarına karşı koruma amaçlı olarak örtü altına aldıklarını belirtti.

Üzümün merkezi Manisa Sarıgöl Ovası beyaza büründü!

Üzüm üreticileri koruma amaçlı örtülerin iki ve dört yıl kullanımı olduğunu örtü altında üzümlerin aralık ayı sonuna kadar dalında korunduğunu belirtti.

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