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Manisa’da yağmur ve dolu! Ağlar sonra yağdı...

Manisa kent merkezine aylar sonra şiddetli bir şekilde dolu ile karışık yağan sağanak yağmur nedeniyle kentte herhangi bir sorun yaşanmaması vatandaşların yüzünü güldürdü.

İHA

24.08.2022, 17:32

Manisa’da yağmur ve dolu! Ağlar sonra yağdı...

Meteoroloji tarafından dolu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan 11 şehirden biri olan Manisa'da saat 15.30 sıralarında dolu ile birlikte başlayan sağanak yağış etkili oluyor.

Yağmurun etkisiyle yol kenarlarında biriken su birikintilerinin yağmur mazgallarında akıp gitmesiyle şehir merkezinde bir olumsuzluk yaşanmadığı görülürken bazı vatandaşlar da aylar sonra gelen yağmurun sevincini yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bir vatandaş birçok büyükşehirde çok daha az yağan yağmura rağmen şehirleri sel aldığını ve su baskınları yaşandığını hatırlatarak Manisa Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını güzel bir şekilde yapması nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.



Öte yandan yağmura hazırlıksız yakalanan çok sayıda vatandaş kaldırım kenarlarında tente altlarına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

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