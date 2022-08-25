Manisa’da sokak düğünü kana bulandı! Çok sayıda yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar Küme Evleri'nde meydana geldi. Seyitali Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak düğününde davetliler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar F.G. (42), Ü.B. (14), E.B. (36), R.U. (18), M.E.G. (42), A.B. (38), T.Y. (19), F.B. (23), B.B. (18), C.E. (27) ve E.B. (37), ambulanslar ve vatandaşların kendi imkanları ile Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan R.U. ve T.Y. ile durumları ağır olan M.E.G. ve A.B. çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada kavgaya karıştıkları belirlenen 10 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu arada taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için polis ekipleri mahalle ve hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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