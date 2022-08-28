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Haberler Manisa Silahlı kavgada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Silahlı kavgada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

28.8.2022

Silahlı kavgada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Barbaros Mahallesi Dolgunlar Küme Evlerinde yaşayan O.Ç, ile M.Ş.D. arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Y.D. (45), B.Ç. (40), E.Ç. (14) ve A.T. (29) silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler kavgaya müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

■ SERKAN ÖZCAN

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