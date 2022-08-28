Talihsiz kadının tek umudu nakil

Manisa'da 3 yıl önce akciğer sertleşmesi teşhisi konulan ve oksijen makinesine bağlı yaşayan 3 çocuk annesi Aysel Yağcılar hastalığına çare arıyor. Talihsiz kadının sağlığına kavuşması için tek çare akciğer nakli. 10 yaşındaki kızı Sevda'nın ise tek hayali annesiyle tekrar parka gidip oyun oynamak. Hastalandıktan sonra eşi tarafından terk edilen ve 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren 33 yaşındaki Yağcılar, hastalığının tek tedavisinin akciğer nakli olduğunu öğrendiği günden beri korkarak yaşadığını ifade etti.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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