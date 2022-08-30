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Haberler Manisa İki teker üstünde 17 bin 500 kilometre

İki teker üstünde 17 bin 500 kilometre

30.8.2022

İki teker üstünde 17 bin 500 kilometre
Manisa'nın Salihli ilçesindeki motosiklet tutkunu Ali Osman Erdem, iki teker üstüne 17 bin 500 kilometre yol kat ederek 'Güneşin batmadığı yer' olarak nitelendirilen Nordkapp'a ulaşıp Türk Bayrağını ve Türk Chopper bayrağını dalgalandırdı. Erdem, 55 gün süren rotada 27 ülkeyi geçip, 17 bin 500 kilometre yol kat ederek, Nordkapp'a ulaşıp daha sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Yolculuk için 1 yıldan fazla hazırlık yaptığını belirten Erdem "Salihli'den Norveç Nordkapp'a 15 günde ulaştım. Şimdi ikinci hayalim Route 66 Amerika. Yolda olmak, gezmek insana güzel şeyler katıyor" diye konuştu.

■ EMRE SAÇLI
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