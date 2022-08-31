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Haberler Manisa Süt kamyoneti ile canlı hayvan nakil aracı çarpıştı: İki araç hurdaya döndü!

Süt kamyoneti ile canlı hayvan nakil aracı çarpıştı: İki araç hurdaya döndü!

Manisa'nın Kula ilçesinde dün akşam saat 20.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda kaza meydana geldi. Canlı hayvan nakil aracı ile süt kamyonetinin çarpıştığı kazada her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Yaralanma ya da can kaybının meydana gelmediği kazadan sonra canlı hayvan nakil aracı sürücüsü olay yerinden kaçtı.

DHA

31.08.2022, 10:07 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022, 10:12

Kaza, saat 20.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi.

Süt kamyoneti ile canlı hayvan nakil aracı çarpıştı: İki araç hurdaya döndü!

İzmir'den Uşak yönüne seyir halinde olan Zeynel Abidin Kahraman yönetimindeki 45 ABV 786 plakalı süt kamyoneti ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 64 HH 750 plakalı canlı hayvan nakil aracı çarpıştı.

Süt kamyoneti ile canlı hayvan nakil aracı çarpıştı: İki araç hurdaya döndü!

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, canlı hayvan nakil aracının sürücü olay yerinde kaçtı.

Süt kamyoneti ile canlı hayvan nakil aracı çarpıştı: İki araç hurdaya döndü!

Yaralamanın meydana gelmediği kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Süt kamyoneti ile canlı hayvan nakil aracı çarpıştı: İki araç hurdaya döndü!

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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