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Haberler Manisa Depoda çıkan yangın otomobillere sıçradı

Depoda çıkan yangın otomobillere sıçradı

1.9.2022

Depoda çıkan yangın otomobillere sıçradı
MANİSA Yunusemre'de bulunan Küçük Sanayi Sitesindeki depo olarak kullanılan bir konteynerde yangın çıktı. Konteynerdeki yanıcı maddelerin tutuşması sonrası bir anda büyüyen yangın kısa sürede park halindeki otomobillere sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yanan iki otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. ■ SERKAN ÖZCAN
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