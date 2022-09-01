Keziban teyze derdine çare arıyor

MANİSA'DA 7 yıldır yalnız yaşayan 67 yaşındaki Keziban Ege, yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı hem yürümekte hem de işlerini yapmakta zorlanmaya başladı.

2018 yılında dalağının büyüdüğünü ve dalağı besleyen atardamarda 2 santimetre çapında baloncuk oluştuğu için doktorların 'Ameliyat olursan ölürsün' dediğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine sahip çıkarak Ankara'da ameliyat ettirdiğini ve sağlığına kavuşturduğunu anlatan 67 yaşındaki Keziban Ege, kemik erimesi, mide yarası, kemik kırıkları ve kollarında başlayan morluklarla mücadele ediyor. Manisa'da gitmediği hastane ve doktor kalmadığını belirten yaşlı kadın, sabahlara kadar ağrıdan yatamadığını ve artık çektiği acıların son bulmasını istediğini söyledi.

■ NERMİN UÇTU