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Manisa'da orman yangını! Uçak ve helikopterler havalandı

Manisa'nun Kula ilçesinde öğlen saatlerinde orman yangını meydana geldi. Sebebi henüz berlinemeyen yangına müdahale etmek için ekipler alarma geçti. Bölgede, 12 arozöz, 2 dozer, 4 su tankeri, 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının müdahalede bulunduğu açıklandı.

İHA

01.09.2022, 14:18 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022, 14:29

Manisa’da orman yangını! Uçak ve helikopterler havalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve yerden müdahale devam ediyor.



Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Güvercinlik civarında ormanlık alanda yangın ihbarı alan orman işletme ekipleri kısa sürede yangın bölgesine giderek müdahaleye başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden de helikopter ve uçak takviyesinin yapıldığı yangına müdahale ediyor. Bölgede, 12 arozöz, 2 dozer, 4 su tankeri, 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının müdahalede bulunduğu açıklandı.

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