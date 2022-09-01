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Haberler Manisa Manisa'da orman yangını! Uçak ve helikopterlerin müdahalesi ile kontrol altına alındı

Manisa'da orman yangını! Uçak ve helikopterlerin müdahalesi ile kontrol altına alındı

Manisa'nun Kula ilçesinde öğlen saatlerinde orman yangını meydana geldi. Sebebi henüz berlinemeyen yangına müdahale etmek için ekipler alarma geçti. Bölgede, 12 arozöz, 2 dozer, 4 su tankeri, 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının müdahalede bulunduğu açıklandı. Alevler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

İHA

01.09.2022, 14:18 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022, 16:36

Manisa’da orman yangını! Uçak ve helikopterlerin müdahalesi ile kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.



Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Güvercinlik civarında saat 13.15 sıralarında ormanlık alanda yangın ihbarı alan orman işletme ekipleri yaklaşık 2 saat içinde yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı.

Havadan ve karadan müdahale yapılan bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, orman işletme ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz, 2 dozer, 4 su tankeri, 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı yangına müdahalede bulundu.

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