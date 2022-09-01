Millet İttifakı Alaşehir’de çöktü

MANİSA'NIN CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İYİ Partili Halis Özcan'ı görevden aldı. Başkan Öküzcüoğlu tarafından görevinden uzaklaştırılan Özcan için İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenlendi. Yalnızca Alaşehir Belediyesi özelinde millet ittifakı birlikteliğinin sona erdiğini söyleyen İYİ Partililer, görevden alınan Özcan'ın yerine yeni isim önermeyeceklerini de duyurdu.

'BELEDİYE YÖNETİMİNDE ANLAŞAMADIK'

İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Kadir Daş, "Üzülerek söylüyorum ki, İYİ Parti ve CHP ilçe teşkilatlarında ve tabanda sorunsuz ilerleyen bu sağlıklı yapı, belediyede yürütülemedi ve sona erdi. Belediye başkanımız, Başkan Yardımcısı Halis Özcan'ın görevi sona erdirmiştir. Teşkilatımız, almış olduğu kararla başka bir arkadaşı görevlendirmemiştir. Dürüstlüğünden emin olduğumuz belediye başkanımız ile belediye yönetiminde anlaşamıyoruz" dedi.

'HİÇBİR HATAM YOKKEN GÖREVİME SON VERİLDİ'

İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Halis Özcan ise, "2019 Seçimden önce İYİ Parti ilçe başkanıydım. Seçimlerden sonra atamamız yapıldı. Ancak herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevime son verildi. Bu bana değil, partiye yapılmış bir tavır. Benim hiçbir hatam yok, eksiğim yok. Alnım ak yüzüm açık. Bu konuda şüphesi olan varsa şüphesini dile getirsin. Bundan sonra İYİ Parti İmar Komisyonu üyesi olarak çalışmalarıma devam edeceğim" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK